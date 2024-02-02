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Новости 13:05

Обновленные уроки труда не будут раздельными для мальчиков и девочек

фото ЗакС политика Обновленные уроки труда не будут раздельными для мальчиков и девочек

На уроках труда, которые вернули в школьную программу, мальчиков и девочек не будут делить на разные группы, как это было в предыдущие десятилетия, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра просвещения Татьяну Васильеву.

Более того, такие модули, как приготовление еды, будут открыты и для всех желающих мальчиков тоже.

"Деление на подгруппы осуществляется по запросу самой образовательной организации и это, как правило, решается с родительским сообществом", - рассказала Васильева.

В национальных республиках учебные группы сформируют с учетом культурных особенностей того или иного региона, уточнила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Там точно знают, как должно быть", - считает депутат.

Закон о возвращении уроков труда в начальные и средние классы в конце прошлого года подписал президент. Практические занятия в школах начнутся с 1 сентября.

фото: Минпросвещения / Telegram


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