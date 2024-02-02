ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:20

В Петербурге изъяли более 600 кг наркотиков из Латинской Америки

фото ЗакС политика В Петербурге изъяли более 600 кг наркотиков из Латинской Америки

В Петербурге поймали злоумышленников, собиравшихся провезти и сбыть 641 с лишним кг кокаина из Южной Америки, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Груз оценили более чем в 2 млрд рублей.

Продавцы планировали реализовать товар крупным оптом. Причастных к преступлению уже поместили под арест. Дело расследуют по ч. 5 ст. 228.1 УК (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

На прошлой неделе петербургские сотрудники ФСБ пресекли поставку кофе, в которой было 1,2 тонны кокаина.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама