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Новости 15:44

В Петербурге задержали предполагаемых администраторов неонацистских пабликов

фото ЗакС политика В Петербурге задержали предполагаемых администраторов неонацистских пабликов

Петербургские полицейские задержали двоих несовершеннолетних граждан, которых считают причастными к ведению Telegram-каналов националистического характера. В них публиковались видеозаписи нападения на прохожих неславянской внешности.

"Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что в отдел доставили семиклассника, живущего в Василеостровском районе, и 16-летнего подростка из Ленобласти, нигде не учащегося и не работающего. Последнего поместили в ИВС.

Оба стали фигурантами нового дела о хулиганстве (ст. 213 УК), число которых в последнее время в городе растет. В деле как минимум два эпизода, заснятых участниками нападений и опубликованных в интернете: избиение курьера и повреждение чужого автомобиля. Обе криминальные сцены имели место в историческом районе Рыбацкое.

Фото: ЗАКС.Ру


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