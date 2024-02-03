В Петербурге задержали предполагаемых администраторов неонацистских пабликов

Петербургские полицейские задержали двоих несовершеннолетних граждан, которых считают причастными к ведению Telegram-каналов националистического характера. В них публиковались видеозаписи нападения на прохожих неславянской внешности.

"Фонтанка" со ссылкой на источник пишет, что в отдел доставили семиклассника, живущего в Василеостровском районе, и 16-летнего подростка из Ленобласти, нигде не учащегося и не работающего. Последнего поместили в ИВС.

Оба стали фигурантами нового дела о хулиганстве (ст. 213 УК), число которых в последнее время в городе растет. В деле как минимум два эпизода, заснятых участниками нападений и опубликованных в интернете: избиение курьера и повреждение чужого автомобиля. Обе криминальные сцены имели место в историческом районе Рыбацкое.

Фото: ЗАКС.Ру