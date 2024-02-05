Улица Рубинштейна оказалась лидером по числу закрытых заведений за год

За год в Северной столице открылось 194 новых заведения общественного питания, сообщил 5 февраля "Деловой Петербург" со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group. Больше всего их появилось на основной части Невского проспекта, где насчитали 21 новое заведение.

Согласно приведенным данным, еще 14 заведений открылось на улице Маяковского, 13 — на улице Некрасова и 12 — на улице Рубинштейна. Последняя стала лидером по количеству закрывшихся заведений, в первую очередь баров и пабов. Здесь в 2023 году прекратили свое существование 14 точек общепита. Кроме того, закрылись 13 мест на основной части Невского проспекта и по 10 — на Большом проспекте Петроградской стороны и на улице Некрасова.

Ранее депутат Заксобрания Денис Четырбок анонсировал создание рабочей группы для подготовки предложений по реализации федерального закона о "наливайках".

Фото:ЗАКС.Ру