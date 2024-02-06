Беглов вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам января 2024 года улучшил свою позицию в рейтинге влияния глав российских регионов, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Если в декабре он находился на четвертом месте списка, то в первом месяце нового года поднялся до третьего места.

Также улучшил свою позицию в списке губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который поднялся с седьмого на шестое место. В первой двадцатке оказался и еще один глава региона, расположенного в Северо-Западном федеральном округе. Речь идет о губернаторе Калининградской области Антоне Алиханове, который за месяц переместился с 15-го на 12-е место.

"Восходящий тренд затрагивает позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил в январе", — объяснили улучшение позиций трех губернаторов в АПЭК.

Первые два места в списке заняли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Их позиции остались неизменными с предыдущего месяца.

По итогам 2023 года Беглов занял 14-е место в рейтинге упоминаемости глав регионов в социальных медиа, подготовленном "Медиалогией".

Фото: ЗАКС.Ру