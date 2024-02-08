Суд не стал арестовывать водителя, влетевшего в женщину на Пяти углах

Петербуржец Владимир Зарубин, устроивший серьезное ДТП на Пяти углах во вторник, будет ждать рассмотрения своего дела с мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом Куйбышевский районный суд удовлетворил запрос следствия, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Свое мнение об аварии и ее виновниках фигурант высказывать не стал, сославшись на 51 статью Конституции. Ему запрещено пользоваться личным транспортом до конца расследования дела, возбужденного по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого время здоровью).

Напомним, что в вечерний час пик 6 февраля "Мерседес" под управлением Зарубина на огромной скорости сбил 35-летнюю женщину, переходившую на зеленый свет по "зебре". От удара она перелетела через несколько протараненных автомобилей. Петербурженку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Фото: ЗАКС.Ру