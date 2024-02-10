В Петербурге по подозрению в попытке изнасилования задержали мигранта

Петербургским полицейским удалось задержать уроженца Средней Азии, на которого пожаловалась 33-летняя местная жительница. Его подозревают в попытке изнасилования и нанесении телесных повреждений.

Как сообщает региональный главк МВД, задержанный стал фигурантом двух уголовных дел - о покушении на изнасилование (ст. 30 УК, ст. 131 УК) и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК).

Мигранту 34 года, он нигде официально не трудоустроен.

На действия злоумышленников женщина пожаловалась полицейским, работающим на станции "Площадь Ленина". Ее рассказом также заинтересовался глава Следственного комитета.

Фото: ЗАКС.Ру