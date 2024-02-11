В Низино из-за свалки ввели режим ЧС

В урочище Симогонт Низинского поселения Ленобласти ввели несколько дней назад режим чрезвычайной ситуации из-за местной свалки, рассказал портал 47news. Как заявил журналистам глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов, это позволит оперативно разрешить ситуацию с вывозом мусора с территории.

Кондрашов заявил, что введенный режим ЧС позволит заключить контракт на вывоз свалки с единственным поставщиком, что ускорит процесс. Чиновник ожидает, что это может произойти до конца следующей недели.

"Сейчас свалка не горит, но нужно ее ликвидировать, чтобы избежать новых возгораний. Мы много раз пытались выйти на собственника участка и заставить вывести отходы, но безрезультатно. Придется самостоятельно", — пожаловался глава районной администрации. По его словам, в дальнейшем планируется взыскать с владельца территории средства за уборку.

О пожаре на свалке в Низино стало известно в конце прошлого года, тогда же местные жители стали жаловаться на химический запах. Также они выражали опасения в связи в возможностью попадания токсических веществ в водопроводную систему фонтанов Петергофа.

В начале января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал представить доклад в связи с горением свалки.

Фото: pixabay