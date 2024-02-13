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Новости 19:20

Петербургские власти попросили горожан ничего не писать на реках

фото ЗакС политика Петербургские власти попросили горожан ничего не писать на реках

В Смольном попросили не оставлять надписи на льду водоемов Петербурга, так как это нарушает административные статьи о выходе на лед и о загрязнении водного объекта, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию города.

В общей сложности нарушивший правила петербуржец может получить штраф до пяти тысяч за выход на лед и компенсацию ущерба за загрязнение водоема.

Также в ведомстве рассказали, что коммунальным службам приходится прерывать плановую уборку и отправляться к месту загрязнения неизвестными химическими веществами. В комитете добавили, что службам нужно убрать загрязненный снег, чтобы вещества не уплыли в воду.

Напомним, что в течение примерно двенадцати часов на замерзшей реке Фонтанке можно было видеть надпись "Перемен" и галочку в квадрате справа от этого слова, отсылающую, по всей видимости, к избирательному бюллетеню. 

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга


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