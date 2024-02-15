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Новости 12:59

Задолженность петербуржцев по кредитам достигла 1,8 триллиона рублей

фото ЗакС политика Задолженность петербуржцев по кредитам достигла 1,8 триллиона рублей

Совокупная задолженность жителей Петербурга перед банками составила по итогам 2023 года отметки в 1,8 триллиона рублей, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") со ссылкой на данные Центробанка. Парламентарий поделился планами внести федеральный законопроект о запрете выдачи кредитов онлайн без подписания заемщиком договора.

"По данным Центробанка РФ, задолженность петербуржцев по кредитам возросла с полутора триллионов рублей в 2022 году до 1,8 триллиона рублей в 2023 году. Такие данные я получил в ответ на свой запрос в ЦБ", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что петербуржцы всё чаще стали брать кредиты как при личном обращении в банк, так и через интернет. Одновременно горожане всё чаще жалуются на необходимость погашать задолженности, о существовании которых они даже не подозревали, добавил Рябоконь и посетовал на изощренность мошенников. По его мнению, возможность оформления кредитов онлайн способствует противозаконной деятельности злоумышленников.

В связи с этим Рябоконь высказался о необходимости запретить выдачу кредитов онлайн без собственноручно подписанного заемщиком договора. "Подготовил соответствующий законопроект", — сообщил он.

В минувшем сентябре Рябоконь высказывался за смягчение мер к должникам по ипотеке.

Фото: ЗАКС.Ру


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