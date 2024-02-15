Задолженность петербуржцев по кредитам достигла 1,8 триллиона рублей

Совокупная задолженность жителей Петербурга перед банками составила по итогам 2023 года отметки в 1,8 триллиона рублей, сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") со ссылкой на данные Центробанка. Парламентарий поделился планами внести федеральный законопроект о запрете выдачи кредитов онлайн без подписания заемщиком договора.

"По данным Центробанка РФ, задолженность петербуржцев по кредитам возросла с полутора триллионов рублей в 2022 году до 1,8 триллиона рублей в 2023 году. Такие данные я получил в ответ на свой запрос в ЦБ", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что петербуржцы всё чаще стали брать кредиты как при личном обращении в банк, так и через интернет. Одновременно горожане всё чаще жалуются на необходимость погашать задолженности, о существовании которых они даже не подозревали, добавил Рябоконь и посетовал на изощренность мошенников. По его мнению, возможность оформления кредитов онлайн способствует противозаконной деятельности злоумышленников.

В связи с этим Рябоконь высказался о необходимости запретить выдачу кредитов онлайн без собственноручно подписанного заемщиком договора. "Подготовил соответствующий законопроект", — сообщил он.

В минувшем сентябре Рябоконь высказывался за смягчение мер к должникам по ипотеке.

Фото: ЗАКС.Ру