В ОЖД предупредили об изменении условий работы парковки у Ладожского вокзала

С началом весны изменятся условия работы парковки Ладожского вокзала, рассказали 15 февраля в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Смысл нововведений сводится к отмене бесплатного 15-минутного порога для водителей.

"На парковке Ладожского вокзала Санкт-Петербурга с 1 марта 2024 года отменяется 15-минутный период бесплатного нахождения автомобилей. Оплата будет взиматься согласно тарифной сетке с момента въезда на парковку", — предупредили в ОЖД.

Подобное решение связано с изменениями в организации дорожного движения близ вокзала. Для посадки и высадки посетителей комплекса теперь можно будет использовать заезд со стороны Гранитной улицы.

Ранее представители "Справедливой России — За правду" в Госдуме предложили наделить ветеранов СВО правом бесплатной парковки.

Фото: ozd.rzd.ru