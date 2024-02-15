ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:16

В финском городе Турку не будут закрывать финско-русский класс из-за давления родителей

фото ЗакС политика В финском городе Турку не будут закрывать финско-русский класс из-за давления родителей

Власти города Турку в Финляндии решили пока не закрывать финско-русский класс в школе Пуолала, об этом 15 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Такое решение было принято после митингов сотни родителей с детьми. 

Обсуждение по поводу закрытие класса в городе должно было пройти во вторник, 13 февраля, однако из-за давления общественности было решено его не проводить. Решение должна была принять городская комиссия по образованию.

Теперь вопрос финско-русского класса передали другому ведомству – отделу по образованию. 

Напомним, что в Финляндии все-таки решили закрыть филиалы русско-финской школы. Об этом заявили чиновники Лаппенранты, Иматры и Йоэнсуу, где есть представительства учебного заведения.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама