В финском городе Турку не будут закрывать финско-русский класс из-за давления родителей

Власти города Турку в Финляндии решили пока не закрывать финско-русский класс в школе Пуолала, об этом 15 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

Такое решение было принято после митингов сотни родителей с детьми.

Обсуждение по поводу закрытие класса в городе должно было пройти во вторник, 13 февраля, однако из-за давления общественности было решено его не проводить. Решение должна была принять городская комиссия по образованию.

Теперь вопрос финско-русского класса передали другому ведомству – отделу по образованию.

Напомним, что в Финляндии все-таки решили закрыть филиалы русско-финской школы. Об этом заявили чиновники Лаппенранты, Иматры и Йоэнсуу, где есть представительства учебного заведения.

Фото: unsplash.com