Массовое отравление петербургских выпускников обернулось полумиллионным штрафом

Куйбышевский суд Петербурга признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ) главу ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд" Вадима Лакшина по делу о массовом отравлении петербургских выпускников летом 2023 года. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Возглавляемой Лакшину компании принадлежит ресторан Grand Bianсo в Мучном переулке, где в конце июня отмечали свои выпускные ученики ряда школ Петербурга и Ленобласти. Предлагавшееся посетителям угощение не соответствовало санитарным требованиям, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Речь идет об "оливье с золотистым стафилококком, цезаре, галантине и лососе с кишечной палочкой", а также о "реализации вышеуказанных продуктов питания, контаминированных (обсемененных) норовирусом".

Суд счел, что Лакшин не осуществлял надлежащий контроль за занятыми в приготовлении пищи сотрудниками и, в частности, допустил работников с золотистым стафилококком и с возбудителем кишечной инфекции вирусной этиологии. "По неосторожности Лакшина произошло массовое отравление людей, а именно 112 человек", — заключила судебная пресс-служба.

Предприниматель вину признал. Суд назначил ему полмиллиона рублей штрафа, что соответствует минимально возможному взысканию по вмененной Лакшину статье.

Фото: ЗАКС.Ру