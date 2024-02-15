Сборы вторсырья в Петербурге выросли в 14 раз за год

По итогам 2023 года сборы вторичного сырья в Петербурге увеличились в 14 раз относительно показателей 2022 года, заявил комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман 15 февраля. В абсолютных цифрах речь идет о более чем восьми тысячах тонн вторсырья.

"В 2023 году собрали более восьми тысяч тонн вторсырья. Это больше в 14 раз по сравнению с 2022 годом", — поведал Герман на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Германа, в 2022 году на территории Петербурга удалось собрать 630 тысяч тонн вторсырья. В 2023 году город приобрел более 3,1 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Устанавливать их планируют в течение наступившего года.

Ранее суд в Петербурге отклонил иск противников строительства комплекса по переработке отходов в Невской Дубровке.

Фото: ЗАКС.Ру