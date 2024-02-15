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Новости 16:50

В Эстонию не пустили семь граждан РФ на погранпереходе в Нарве

фото ЗакС политика В Эстонию не пустили семь граждан РФ на погранпереходе в Нарве

Эстонские пограничники не пустили семерых россиян на пограничном пункте в Нарве, об этом 15 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ.

Помимо семерых граждан России, в Эстонию не смогли попасть два гражданина Молдавии. 

Эстонские пограничники рассказали, почему не пустили пришедших к границе граждан. Среди причин было отсутствие необходимых документов для въезда, неясные цели поездки, а также в ходе беседы с погранслужбами было установлено, что эти граждане могут представлять угрозу общественному порядку в Эстонии.

По итогу всех девятерых вернули в Россию.

Напомним, что автомобильный пункт пропуска на границе России с Эстонией в Ивангороде 1 февраля закрылся на реконструкцию с обеих сторон.

Фото: unsplash.com


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