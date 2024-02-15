Актер Панин* оказался заочно арестован по решению столичного суда

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал российского актера Алексея Панина* в рамках дела о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили 15 февраля в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Сам деятель культуры пребывает за границей, вне пределов досягаемости российского правосудия.

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича*", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Мера пресечения избрана актеру на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию России либо же со времени его задержания внутри страны.

Панин* находится в розыске с мая прошлого года. Причиной возбуждения уголовного дела против него послужили высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.

Ранее тот же Гагаринский суд заочно арестовал по делу о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) адвоката Илью Новикова*.

*Минюст внес Алексея Панина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Alexey Panin*