В Думе предложили освободить участников СВО с инвалидностью II степени от уплаты кредитов

Группа депутатов Госдумы предложила распространить право не выплачивать взятый кредит на участников СВО, получивших II степень инвалидности в ходе участия в боевых действиях. Инициатива доступна для ознакомления в электронной базе парламента.

Проект предусматривает внесение поправок в существующий закон, регулирующий исполнение обязательств по кредитам мобилизованными, участниками СВО и членами их семей. Существующая редакция предусматривает прекращение обязательств по кредитному договору в случае гибели военнослужащего или же признания его инвалидом I группы вследствие полученных ранений.

Авторы проекта предлагают распространить действие существующего закона на бойцов, получивших в ходе конфликта инвалидность II группы.

"На сегодня в судебной практике уже существуют случаи взыскания банками с участников специальной военной операции кредитных долгов (в том числе по ипотечным сделкам, в которых предметом залога является единственное жилье для военнослужащего и члена его семьи) по причине ненадлежащего исполнения ими кредитных обязательств", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты отмечают, что проблемы с выплатой кредитов происходят у инвалидов II группы из-за отсутствия у бойцов работы или же снижения дохода в связи с полученными травмами. Решить проблему с заимодавцами, как предполагается, должен будет предложенный проект.

Ранее стало известно, что совокупная задолженность петербуржцев по кредитам увеличилась в 2023 году на 300 миллиардов рублей и составила 1,8 триллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру