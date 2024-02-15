Мединский предложил скопировать статьи с "Википедии" и дублировать их в российский аналог

Председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский предложил скопировать статьи сайта "Википедия" и создать аналог, куда скопированное и предложено поместить, об этом 15 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова чиновника.

По мнению Мединского, создать российский аналог с нуля — это долго и сложно, а на это времени нет, поэтому можно использовать чужой контент, который предварительно будет обезопасен.

Также он отметил, что большинство статей на сайте безопасны и даже интересны, однако малая доля все-таки является "вражеской клеветой".

Мединский считает, что скопипастить статьи "Википедии" можно для портала "Знание. Вики", где пока что есть всего 22 тысячи статей, когда на "Википедии" 70 млн страниц.

Напомним, что, по мнению члена комитета Государственной Думы по информационной политике, технологиям и связи Антона Немкина, блокировка "Википедии" на территории России представляется пока невозможной в силу определенных причин.

Фото: ЗАКС.Ру