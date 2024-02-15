Арбитражный суд признал законными решение и предписания ФАС к компании Apple

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в отношении компании Apple, об этом 15 февраля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Согласно решению и предписанию ФАС американская корпорация должна выплатить штраф в размере 1,2 млрд рублей за то, что компания навязывала российским разработчикам использовать именно их платежный инструмент. Ранее компания уже один такой штраф оплатила.

По итогу Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписания ФАС в отношении Apple и оставил штраф в 1,2 млрд рублей.

Напомним, что Таганский суд Москвы рассмотрел два протокола, составленных в отношении зарубежных IT-компаний в связи с неудалением запрещенной российскими властями информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Один из них касался компании Apple, которой выписали штраф в размере 800 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру