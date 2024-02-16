Кандидат в президенты Слуцкий приехал в Петербург обсуждать барные вопросы

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Претендент на пост президента от партии ЛДПР Леонид Слуцкий внезапно посетил Петербург. В четверг, 15 февраля он провел в Доме журналиста встречу с рестораторами с улицы Рубинштейна и своими соратниками. Случайных гостей или простых поклонников преемника Владимира Жириновского на мероприятии не было. О чем говорил кандидат в президенты — в материале ЗАКС.Ру.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Петербург последним из зарегистрированных кандидатов в президенты, выдвинутых политическими объединениями из Государственной думы. Собеседники ЗАКС.Ру в партии рассказали, что политик сперва планировал посетить Северную столицу в конце января, а потом в графике поездок визит наметили на начало марта. В итоге Слуцкий оказался в городе 15 февраля. Его прибытие нигде широко не анонсировалось. В соцсетях ЛДПР лишь в день приезда политика коротко рассказали о целях визита — обсудить проблемы предпринимателей, занятых в сфере общественного питания.

Встреча в конференц-зале Дома журналиста началась с небольшого монолога Слуцкого по ключевым, по его мнению, вопросам нынешней повестки: про многополярный мир, вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной и, конечно, специальную военную операцию на Украине. Всего в зале собралось около 50 человек. Среди них были депутаты Заксобрания Петербурга Павел Иткин и Андрей Малков. Их коллегу Максима Яковлева корреспондент ЗАКС.Ру в зале не заметил. Главной темой вечера все же стали проблемы заведений общепита. Кандидат заявил, что хочет как можно более детально изучить, чем они занимаются.

- Возвращаясь к предприятиям на улице Рубинштейна — хочу во всех побывать, приглашайте. Хочу чем-то принести пользу, не просто обменяться мыслями, а чтобы это перешло в практическую плоскость, - обратился к Слуцкий к собравшимся.

Рестораторов беспокоит принятый на днях федеральный закон, позволяющий регионам самостоятельно определять требования к так называемым "наливайками", магазинам, где по ночам продают алкоголь под вывеской питейного заведения. Предприниматели опасаются, что наравне с недобросовестными конкурентами под одну гребенку могут попасть и порядочные бизнесмены. Еще их волнуют летние веранды, которые по требованию властей должны быть убраны с улиц на время закрытия заведения, а также рост стоимости аренды на коммерческие помещения. Кандидат на пост президента сказал, что обменяется контактами со всеми желающими, чтобы помочь в решении их вопросов.

Также на встрече Слуцкий вручил удостоверения своим доверенным лицам. Среди них оказалась Светлана Житкова, одна из основательниц джаз-клуба Police Station, где ЛДПР периодически проводит свои мероприятия. Она рассказала о своей мотивации вступить в партию — чтобы проводить благотворительные концерты. Также она принимает участие в партийном проекте "Варим Победу" — женское крыло ЛДПР собирает сухпайки для отправки бойцам в зону СВО.

Еще собрание посетил Сергей Шевелев, который управляет точкой "Ростовская шаурма". Рецепт он привез со своей родины четыре года назад. Предприниматель — тоже доверенное лицо Слуцкого. Шевелев несколько минут рассказывал о своих самых популярных блюдах, а кандидат пообещал посетить заведение.

- Я должен сказать, что уже есть несколько у нас коллег, которые [протестировали], но Сергей Игоревич наиболее вкусно рассказывает. Почему, видимо, мы и решили сделать его доверенным лицом. Значит, Сергей Игоревич, забить шаурмой все ТИКи, УИКи, чтобы у нас были там правильные люди. <...> Шучу, разумеется, - сказал Слуцкий.

В культурной столице не обошлось без декларирования стихов. Только вместо Пушкина, Лермонтова и Есенина в зале звучали строчки авторства персидского поэта Омара Хайяма. Выбрали его не случайно — в зале сидел представитель сети кафе "Омар Хайям". Слуцкий поинтересовался, знает ли бизнесмен что-то из Хайяма — тот ответил, что нет. Оказалось, что знает Слуцкий.

- Муж ученый, который мудрее муллы, но бахвал и обманщик — достоин хулы. Муж, чье слово прочнее гранитной скалы — выше мудрого, выше любой похвалы, - продекларировал кандидат в президенты.

Мероприятие продолжалось около полутора часов. После небольшого пресс-подхода кандидат в президенты отправился изучать заведения общепита в очном формате, а не по рассказам предпринимателей. Собеседники ЗАКС.Ру отметили, что Слуцкий приехал в город буквально на один день. Другие мероприятия с его участием, как и планировалось, могут состояться в начале марта, за пару недель до голосования.

- Скоро мы с вами снова увидимся, - рассказал Слуцкий перед уходом.

Представить свою предвыборную программу кандидат от ЛДПР собирается ближе к дебатам, которые должны начаться в конце февраля. К этому времени она должна быть готова.

Напомним, к своим петербургским сторонникам уже приезжали вице-спикер Госдумы, кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков и 75-летний коммунист Николай Харитонов, выдвинутый КПРФ. Вместе со Слуцким они будут конкурировать на выборах с действующим президентом Владимиром Путиным, который заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Другие претенденты на пост главы государства не смогли удовлетворить требования Центризбиркома по сбору подписей в поддержку своего выдвижения. Борис Надеждин и Сергей Малинкович, хоть и сдали в ЦИК необходимые 100 тысяч автографов, но выбыли из предвыборной гонки из-за высокого процента брака в подписных листах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру