Пискарев озвучил величину штрафов за размещение рекламы у иноагентов

Величина штрафа за размещение рекламы на площадках иностранных агентов будет достигать полумиллиона рублей, следует из поста в Telegram-канале главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. При этом депутат отметил, что за нарушение порядка деятельности иноагента российским законодательством предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

"В эти дни часто задают вопрос: а какая будет ответственность по предлагаемым нами поправкам о запрете рекламы для иноагентов? Меры ответственности уже прописаны в действующих законах", — написал Пискарев.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, несоблюдение установленных законодательством об иностранных агентах ограничений наказывается штрафами. Размер взысканий для физических лиц может достигать 50 тысяч рублей, для юридических он может доходить до 500 тысяч рублей.

Нарушение порядка деятельности иноагента карается в соответствии с Уголовным кодексом в случае двукратного привлечения гражданина к административной ответственности. В этом случае ему будет грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Законопроект о запрете размещать рекламу у иноагентов был внесен накануне в Госдуму. Инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке, пообещал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Фото: ЗАКС.Ру