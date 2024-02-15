Володин пообещал в приоритетном порядке рассмотреть проект о запрете рекламы у иноагентов

Законопроект о запрете размещения рекламы на площадках иностранных агентов будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, пообещал 15 февраля председатель федерального парламента Вячеслав Володин. По его словам, инициатива уже поступила на рассмотрение депутатов.

"Те, кто оскорбляет нашу страну, армию, должен понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах", — приводит слова Володина пресс-служба Думы.

О необходимости ввести запрет на размещение рекламы в блогах и на сайтах иноагентов Володин заговорил еще в декабре прошлого года. Спустя два месяца после этого стало известно, что замглавы парламентского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин занялся разработкой соответствующего проекта. При этом депутат отдельно уточнял, что ограничения должны будут коснуться только компаний с российским государственным участием.

На следующий день Володин вновь высказался о запрете рекламы, при этом из его интерпретации следовало, что запрет может коснуться всех без исключения граждан и российских компаний. При этом он отдельно отметил, что "депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране".

Также в четверг Володин призвал все политические силы, выдвинувшие кандидатов на выборы президента, сплотиться вокруг действующего главы государства Владимира Путина.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина