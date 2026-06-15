"Зеленые" подписали соглашение о сотрудничестве с СМО Петербурга

Петербургское отделение партии "Зеленые" подписало соглашение о сотрудничестве с Советом муниципальных образований Петербурга, сообщила 15 июня депутат Заксобрания Марина Шишкина. Подписи на документе поставили глава городского штаба "Зеленых" Кристина Черемных и председатель Совета муниципальных образований, депутат Заксобрания Всеволод Беликов.

"Искренне рада была присутствовать при событии. Это совсем не бюрократический шаг. На деле он имеет очевидный практический смысл для города. Это союз между властью, которая ближе всего к человеку, и политической силой, которая защищает главное — среду нашей жизни", — написала Шишкина.

За три месяца до выборов "Зеленые" усиливают свое присутствие в Петербурге. Помимо соглашения с Советом муниципальных образований, "Зеленые" договорились о сотрудничестве с группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" в ЗакСе об участии в сентябрьских выборах под флагом "Зеленых". В конце апреля петербургский штаб заключил соглашение об объединении с "Зеленой альтернативой". Кроме того, партийцы заручились поддержкой от коллег из Заксобрания на презентации своей предвыборной программы и выступили в прошлую среду в городском парламенте.

Совет муниципальных образований координирует работу органов местного самоуправления, развивает взаимодействие между муниципалитетами города и органами власти.

Екатерина Гусева / Фото: "Зеленые"