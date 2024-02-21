Тираж "Собеседника" с Навальным на обложке изъяли из продажи в Москве

Последний номер газеты "Собеседник" почти повсеместно изъят из московских торговых точек, пишет издание "Осторожно Media" со ссылкой на сотрудницу редакции Елену Мильчановскую. На обложке изображен оппозиционер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), скончавшийся в заполярной колонии в минувшую пятницу.

Судьбе Навального уделена значительная часть номера: некрологи и комментарии написали многие известные россияне, в том числе признанные Минюстом иноагентами.

"Все это очень серьезно и даже немного страшно для нас. Почему изъяли номер, мы не знаем: никаких законов мы не нарушали. По примерным подсчетам на изъятом тираже мы потеряли около 300 тысяч рублей", - рассказал Мильчановская.

Сайт "Собеседника" и его "зеркала" регулярно блокируются. Печатной рекламы издание с начала военной спецоперации почти полностью лишилось. После выпуска, посвященного памяти Навального, журналисты стали жаловаться на звонки от незнакомых людей с оскорблениями и угрозами.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру