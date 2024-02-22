Журналист Евгений Киселев* попал в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста Евгения Киселева*, об этом 22 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на Росфинмониторинг.

Как указано на сайте Росфинмониторинга, в перечень добавили Киселева Евгения Алексеевича* 1956 года рождения из Москвы. Это и есть советский, российский и украинский журналист.

В июле 2022 года журналиста объявили в розыск по уголовной статье. В этом же году его добавили в список иностранных агентов. По мнению Минюста, Киселев* осуществлял политическую деятельность, иностранным источником которой была указана Украина.

*Минюст внес Евгения Киселева в список иностранных агентов

Фото: YouTube-канал Евгения Киселева*