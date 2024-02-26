Защита актера Панина обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма

Защита актера Алексея Панина обжаловала его заочный арест по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 26 февраля пишет ТАСС со ссылкой на Гагаринский районный суд Москвы.

Теперь сама апелляционная жалоба будет направлена на рассмотрение в Московский городской суд. На данный момент дата рассмотрения жлобы неизвестна.

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал российского актера Алексея Панина в рамках дела о публичном оправдании терроризма еще 15 февраля. Причиной возбуждения уголовного дела против него послужили высказывания артиста о теракте на Крымском мосту.

На данный момент актер проживает за границей.

Фото: Telegram-канал Alexey Panin