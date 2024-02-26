В Петроградском районе ответили на видео с падающими на Большом проспекте горожанами

В администрации Петроградского района прокомментировали видео, на котором жители города поскальзываются и падают на тротуаре, об этом 26 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу руководства района.

По сети разлетелось видео, которое опубликовали в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров", на котором запечатлено, как петербуржцы поскальзываются и падают на перекрестке Большого проспекте П.С. и Плуталовой улицы.

Съемка велась из кафе. За 20 минут автор смог снять аж шесть падений. Предполагается, что видео не меньше шести дней.

В администрации Петроградского района прокомментировали ролик. По словам представителей руководства района, коммунальные и дорожные службы выполняли очистку указанного участка. Также по адресу нет официальных обращений от травмированных горожан.

Напомним, что в Петербурге продолжает сохраняться аномально теплая погода.

Фото: ЗАКС.Ру