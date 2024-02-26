Колпинский суд отказал в смягчении наказания фигуранту дела о призывах к экстремизму и терроризму

Осужденный за публичные призывы в интернете к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) Андрей Саволайнен останется в исправительной колонии, решил Колпинский районный суд. Ходатайство о замене неотбытой части наказания на более мягкий вариант подавал адвокат гражданина.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал Саволайнена виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, у осужденного имеется одно действующее взыскание. Кроме того, администрация колонии продлила ему профилактический учет по категориям "изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию" и "склонные к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

Согласно приговору суда, Саволайнен должен был выплатить почти 66,5 тысячи рублей судебных издержек, однако этого не сделал. "Денежные средства, поступающие ему на счет, тратил на себя", — констатировали в пресс-службе.

Адвокат просил заменить подзащитному наказание на принудительные работы. По его версии, это предоставило бы Саволайнену больше возможностей для погашения долга.

Суд доводы проигнорировал и оставил осужденного в колонии.

Ранее стало известно, что актер Кирилл Канахин* был заочно приговорен к пожизненному заключению по делу о совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ). Сам актер находится на Украине.

*Росфинмониторинг внес Кирилла Канахина в перечень террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру