Минстрой: В жилых домах нужно заменить три четверти лифтов

Техническое состояние большинства лифтов в российских жилых домах оставляет желать лучшего, полагают в Минстрое. О проблеме высказался замминистра Алексея Ересько, на которого ссылается "Интерфакс".

"Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тысяч лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4%, это в жилом фонде", - рассказал чиновник.

За 40% изношенных лифтов ответственны региональные операторы капитального ремонта. По данным Ересько, в среднем по стране в год заменяют 15 тысяч подъемников.

Минувшей осенью стало известно, что в планы Смольного до 2025 года включительно входит заменить свыше семи тысяч лифтов.

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