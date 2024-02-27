Школу на Комендантском пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании

В Приморском районе Петербурга из школы №573 эвакуировали школьников и персонал из-за сообщений о минировании, об этом 27 февраля пишет 78.ru.

Уточняется, что в школу еще в ночь на 27 февраля пришло письмо с сообщением о минировании, однако администрация учреждения прочитала его только утром, поэтому в уже учебное время началась эвакуация. На место вызвали полицию.

По итогу, как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, правоохранительные органы осмотрели школу, но не нашли ничего, что было бы похоже на бомбу.

Напомним, что Валентину Апарневу, обвиняемую в ложном сообщении о минировании двух военкоматов, взяли под стражу. Московский районный суд согласился с доводами следствия и поместил ее в изолятор до 29 марта в рамках дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК).

Фото: ЗАКС.Ру