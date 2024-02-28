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Новости 11:14

В Петербурге может не остаться снега к концу недели

фото ЗакС политика В Петербурге может не остаться снега к концу недели

Положительные температуры воздуха с 22 февраля способствуют снеготаянию в Петербурге, об этом 28 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, высота снежного покрова уменьшилась до 5 сантиметров. Предполагается, что, если температура останется такой же, то к концу недели от снега может ничего и не остаться.

В Ленинградской области тоже заметно потепление, однако высота снежного покрова зависит от части региона. Например, в западной части Ленобласти снег уже сошел, а в восточной иногда снежный покров превышает полметра.

Напомним, что в Петербурге 28 февраля могут пойти дождь с мокрым снегом.

Фото: ЗАКС.Ру


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