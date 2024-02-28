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Новости 13:16

В 2023 году в России возбудили 120 уголовных дел по статье о фейках о ВС РФ

фото ЗакС политика В 2023 году в России возбудили 120 уголовных дел по статье о фейках о ВС РФ

С начала появление в УК РФ статьи о фейках о ВС РФ, то есть с марта 2022 года, было возбуждено по статье 303 уголовных дела, об этом 28 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Также глава СК РФ уточнил, что в 2023 году было возбуждено 120 уголовных дел по статье о фейках об армии. До суда в общей сложности дошло 147 дел, к ответственности привлекли 149 граждан.

Также без внимания не осталась статья о дискредитации армии. Всего по ней возбудили 99 уголовных дел, а перед судом предстали 60 человек.

Напомним, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что уехавшие из России знаменитости дискредитируют ВС РФ из-за границы, поэтому в случае возвращения ответят за это.

Фото: ЗАКС.Ру


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