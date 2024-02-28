Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину продлили домашний арест до лета

Проходящий по коррупционному делу бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин останется под домашним арестом до 2 июня. Такое постановление в среду вынес городской суд Петербурга. Предварительную меру продлили из-за дополнительного времени, которое нужно следствию.

Москвину инкриминируют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Фигурант успел изучить пять томов своего дела.

Суд запретил экс-чиновнику покидать пределы земельного участка, разрешив при этом выходить из жилого помещения.

После своего задержания Москвин полгода пробыл в следственном изоляторе. По официальной версии, он получил 8,5 млн рублей незаконного вознаграждения за покровительство Даниилу Федичеву. Предполагаемый взяткодатель возглавлял Дирекцию комплексного развития территорий Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру