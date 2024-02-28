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Новости 19:10

С начала года в России вслед за огурцами более чем на 25% подорожала капуста

фото ЗакС политика С начала года в России вслед за огурцами более чем на 25% подорожала капуста

Росстат представил еженедельный аналитический обзор цен на розничном рынке - последний в феврале нынешнего года.

С начала года наиболее подорожавшим товаром из продовольственной корзины стали свежие огурцы. Они дорожали с каждой неделей: с 1 января цена на них выросла на 29,93%.

За огурцами по итогам двух месяцев года следует белокочанная свежая капуста, подорожавшая за этот период на 26,24%.

Замыкают "инфляционную" тройку продуктов за январь-февраль свежие помидоры: в среднем в магазинах они подорожали на 16,44%.

фото: pixabay


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