"Фонтанка": Выросло число пострадавших в ЧП на Пискаревском проспекте

В Петербурге за медицинской помощью обратились еще два человека, пострадавших в чрезвычайном происшествии на Пискаревском проспекте. Они получили различные травмы накануне рано утром, когда были повреждены дома №161 и №159к2, пишет "Фонтанка".

75-летний жилец получил ушиб мягких тканей головы, а 60-летняя женщина - закрытую черепно-мозговую травму от падения на голову предмета из домашней обстановки. Таким образом, общее число пострадавших достигло восьмерых человек.

В официальных сообщениях события предыдущего утра Смольный подробно не описывает, называя их неким происшествием, при котором пострадало остекление балконов. В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру местная жительница рассказала, что услышала звук, напоминающий гул самолета. К вечеру в большинство квартир вернули электричество, газ, отопление и воду. Жильцам пообещали выплатить компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру