Вишневский пообещал добиваться открытия остановки в Учебном переулке

Обустройство остановки в Учебном переулке включено в перспективный адресный перечень, сообщил 6 марта депутат Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на полученную от комитета по транспорта информацию. Срок выполнения контракта не устроил парламентария.

Ранее Вишневский обращался в комтранс с просьбой связать Учебный переулок, где расположена городская больница № 2, с ближайшими к нему станциями метро. Он предлагал создать новый маршрут общественного транспорта или изменить существующий с тем, чтобы петербуржцы могли добираться до медицинского учреждения от "Озерков" и "Проспекта Просвещения".

"Мне ответили, что тема актуальна, но сейчас остановочных пунктов в Учебном переулке нет. Однако, они включены комтрансом в перспективный адресный перечень, и уже заключен госконтракт на строительство этих пунктов", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Контракт должен быть выполнен до 25 декабря 2025 года. Подобный срок показался парламентарию чрезмерным, в связи с чем он пообещал подготовить обращение с просьбой ускорить проведение работ.

На прошлой неделе Вишневский обращался в комитет по культуре в связи с исчезновением скульптуры ангела из Измайловского сада.

Фото: ЗАКС.Ру