Возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету появится в июне

Уже в 2024 году выпускники получат возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету до завершения приемной кампании в вузы, заявил 6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Про его словам, это произойдет в предстоящем июне.

"Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится", — цитирует чиновника ТАСС.

Музаев отметил, что выбирать лучший результат после двух попыток экзаменуемые не смогут. Первый результат будет аннулирован и учитываться будут только баллы, полученные в ходе второй попытки.

Изменения в порядок проведения ЕГЭ и его расписание будут внесены в течение двух месяцев, пообещал Глава Рособрнадзора.

О возможности разрешить пересдачу ЕГЭ говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Как ожидается, 2024 году сдавать экзамен будут около 700 тысяч человек.

Фото: Минпросвещения России / Telegram