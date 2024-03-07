Песков поздравил представительниц СМИ с предстоящим 8 Марта

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поздравил представительниц СМИ с предстоящем Международным женским днем, об этом 7 марта пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента пожелал женщинам, работающим в СМИ, счастья и успехов круглый год.

"От всей души поздравлю с 8 Марта! Будьте счастливы и успешны сегодня и все 365 дней в году!" – написано от руки в письме для корреспондента ТАСС.

Напомним, что накануне праздника председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев посетил женский таксопарк в городе.

Фото: kremlin.ru