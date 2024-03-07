Суд оставил под арестом бывших адвокатов Навального*

Три бывших адвоката политика Алексея Навального* останутся в СИЗО еще как минимум три месяца, сообщил 7 марта ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы. В отношении Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей <...> до 13 июня", — сообщили информагентству в суде.

В октябре 2023 года силовики пришли к адвокатам с обысками, в тот же день все трое были арестованы. Спустя месяц после этого их внесли в реестр террористов и экстремистов. В предыдущий раз им продлевали арест в начале декабря.

О смерти Навального* стало известно из сообщения УФСИН по ЯНАО 16 февраля. Похороны политика состоялись в Москве 1 марта.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру