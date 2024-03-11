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Новости 17:03

Приговор акционисту Крисевичу оставили в силе

фото ЗакС политика Приговор акционисту Крисевичу оставили в силе

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор, вынесенный петербургскому акционисту Павлу Крисевичу, которого минувшей осенью признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Наказание в виде пятилетнего заключения оставили без изменений, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Активист оказался лишен свободы после перформанса на Красной площади с применением охолощенного оружия, из которого он произвел выстрел. Акция лета 2021 года была посвящена преследованиям людей по политическим мотивам.

Дело Крисевича в прошлом году уже после приговора отправлялось на дорасследование: прокуратура хотела добавить к обвинению идеологический мотив. 

Фото: ЗАКС.Ру


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