Памфилова обвинила "Голос"* в подготовке провокаций на выборах

Движение в защиту прав избирателей "Голос"* якобы может заниматься подготовкой провокаций на предстоящих выборах президента, объявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на пресс-конференции 14 марта. По ее утверждению, сведения об этом имеются в распоряжении ЦИК.

"Американский проект "Голос"*. <…> Бедный [сопредседатель движения Григорий] Мельконьянц только сидит в СИЗО, отдувается за всех, а эти все оттуда сейчас планируют провокации", — цитирует Памфилову ТАСС.

По версии Памфиловой, во время голосования следует ожидать сообщений об угрозах минирования и иных провокаций. Глава ЦИК заявила "с высокой долей уверенности", что российская электоральная система выдержит подобные испытания.

Против Мельконьянца в августе 2023 года было возбуждено уголовное дело об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сам он находится под арестом. По версии следствия, он контактировал с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)** после признания ее нежелательной организацией. В декабре суд продлил ему содержание под стражей до 17 апреля.

Ранее глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин выразил недовольство обучающим мероприятием для членов избирательных комиссий, организованном в МО "Гавань". В ходе выступления лектор якобы ссылался на обучающие материалы "Голоса"*, следовало из слов главы ГИКа. Глава муниципального образования Нэлли Вавилина заявила в беседе с ЗАКС.Ру, что речь шла о мероприятии, устроенном "Наблюдателями Петербурга".

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Генпрокуратура объявила ENEMO нежелательной в РФ организацией

Фото: ЗАКС.Ру