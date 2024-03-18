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Новости 1:59

Путин объяснил высокую явку драматическими событиями в России

фото ЗакС политика Путин объяснил высокую явку драматическими событиями в России

Высокая явка на выборах президента связана с драматическими событиями, переживаемыми Россией, полагает баллотировавшийся на новый срок Владимир Путин. Своими умозаключениями он поделился, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией", — приводит слова Путина РИА "Новости".

Согласно предварительным данным, явка на выборах составила 74,22 %, в Петербурге она составляет 73,4 %, однако итоговые данные представят позже. По итогам обработки 80 % протоколов Путин набирает 87,15 % в масштабах России. В Петербурге, где обработана половина протоколов, его результат составляет 81,51 %.

Фото: ЗАКС.Ру


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