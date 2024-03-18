Минимум происшествий на УИК стал ответом "недругам России", заявил Беглов

В Петербурге за три дня голосования на выборах президента было отмечено минимальное количество происшествий, объявил 18 марта губернатор Александр Беглов. По его мнению, это можно воспринимать в качестве ответа на происки неких "недругов России".

"Мы знаем, что недруги России не оставляют попыток навредить нашей стране, нашему народу и нашему лидеру. Ответом им стало минимальное количество происшествий на избирательных участках. И ответственное голосование петербуржцев за своего кандидата", — поделился воззрениями Беглов в своем обращении к петербуржцам в эфире "Радио России".

Прошедшее голосование стало "нашим общим "спасибо" президенту за его заботу и внимание к городу", добавил губернатор.

Беглов счел нужным поблагодарить от лица горожан членов избирательных комиссий и сотрудников силовых структур.

В первый день голосования атаке подверглась школа № 358 в Московском районе Петербурга. Девушка 22 лет от роду метнула на крыльцо бутылку с зажигательной смесью, после чего была задержана. В результате инцидента никто не пострадал. Позже суд арестовал горожанку до середины мая.

Также в дни голосования журналисты жаловались на ограничения со стороны членов УИК. В частности, задержанию подвергся корреспондент "Фонтанки". В Горизбиркоме высказывали готовность к диалогу со СМИ для устранения "недопонимания". Кроме того, поступали сообщения о задержаниях в дни выборов.

Фото: ЗАКС.Ру