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Новости 11:08

Путин подписал закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

фото ЗакС политика Путин подписал закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности за преступления лиц, заключивших контракт с Минобороны. Текст документа появился на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 23 марта.

Действие закона не будет распространяться на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя, а также за терроризм. Также закон обходит стороной фигурантов дел о покушениях на общественную безопасность и основы конституционного строя.

Пакет поправок был внесен на рассмотрение Госдумы 6 марта. На этой неделе депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях, после чего его одобрил Совет Федерации.

Фото: Kremlin.ru


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