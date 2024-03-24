Путин подписал закон об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности за преступления лиц, заключивших контракт с Минобороны. Текст документа появился на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 23 марта.

Действие закона не будет распространяться на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя, а также за терроризм. Также закон обходит стороной фигурантов дел о покушениях на общественную безопасность и основы конституционного строя.

Пакет поправок был внесен на рассмотрение Госдумы 6 марта. На этой неделе депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях, после чего его одобрил Совет Федерации.

Фото: Kremlin.ru