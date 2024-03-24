В российских музеях прошла минута молчания в память о погибших в Подмосковье

Российские музеи провели минуту молчания в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 24 марта в пресс-службе Министерства культуры. Акцию провели ровно в полдень.

"В древних монастырях и кремлях бьют поминальные колокола, над дворцами приспущены флаги, музейные суда дают гудок", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, минуту молчания провели в Петропавловской крепости, отмечает телеканал "78".

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем траура по погибшим.

Согласно официальной информации, в ходе теракта погибли 133 человека, еще 154 человека получили ранения. В Петербурге Эрмитаж объявил, что перестал пускать посетителей с рюкзаками в рамках обеспечения мер безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру