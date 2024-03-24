ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:13

В российских музеях прошла минута молчания в память о погибших в Подмосковье

фото ЗакС политика В российских музеях прошла минута молчания в память о погибших в Подмосковье

Российские музеи провели минуту молчания в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили 24 марта в пресс-службе Министерства культуры. Акцию провели ровно в полдень.

"В древних монастырях и кремлях бьют поминальные колокола, над дворцами приспущены флаги, музейные суда дают гудок", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, минуту молчания провели в Петропавловской крепости, отмечает телеканал "78".

Воскресенье, 24 марта, объявлено в России днем траура по погибшим.

Согласно официальной информации, в ходе теракта погибли 133 человека, еще 154 человека получили ранения. В Петербурге Эрмитаж объявил, что перестал пускать посетителей с рюкзаками в рамках обеспечения мер безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама