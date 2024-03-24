Дрозденко возложил цветы в память о погибших в Подмосковье

В Ленинградской области 24 марта состоялось возложение цветов к памятнику жертвам терактов, установленному на Румболовской горе во Всеволожском районе. Участие в церемонии принял глава региона Александр Дрозденко.

"Мы уверены, что все виновные в этом страшном преступлении будут наказаны. Наша задача сегодня сплотиться, быть внимательными, бдительными, поддерживать друг друга, вместе пережить эту трагедию", — приводит слова Дрозденко Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Губернатор отметил важность понимания того, что терроризм не может быть оправдан.

Теракт в "Крокус Сити Холле " на территории Московской области произошел вечером 22 марта. По официальным данным, в ходе стрельбы злоумышленники убили 133 человека, пришедших на концерт группы "Пикник".

Фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)