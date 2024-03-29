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Новости 13:45

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном признании Пугачевой иноагентом

фото ЗакС политика В Кремле прокомментировали сообщения о возможном признании Пугачевой иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что народную артистку СССР Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом, об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова.

"Я ничего об этом не слышал, и не слышал официальных заявлений на этот счет", – заявил пресс-секретарь.

Ранее появились новости о том, что певица Алла Пугачева может быть признана в России иностранным агентом. Об этом 27 марта рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который сослался на будто бы полученную информацию от Генпрокуратуры.

На данный момент, муж Пугачевой Максим Галкин* является иностранным агентом.

*Минюст внес Максима Галкина в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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