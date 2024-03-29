Еще один пострадавший при теракте скончался в больнице, сообщил Мурашко

Количество жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" вновь выросло, передают "Известия" 29 марта слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. По словам чиновника, в больнице скончался пострадавший при стрельбе пациент.

"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии", — заявил Мурашко и добавил, что медики сделали всё для того, чтобы спасти жизнь человеку.

Министр также озвучил актуальные сведения о пострадавших. По его словам, 98 человек были выписаны из стационаров, еще 69 человек проходят лечение в федеральных медучреждениях и в больницах Москвы и Подмосковья. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 16 пациентов, включая двоих детей, оценивают как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 33 пациента.

Ранее стало известно, что общее количество пострадавших увеличилось до 382 человек. Также появилась информация о гибели от полученных в концертном зале ранений полковника ГРУ, прибывшего из зоны спецоперации.

Двумя днями ранее Мурашко уже сообщал о смерти в больнице пострадавшего в ходе теракта.

Фото: пресс-служба МЧС России