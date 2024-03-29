Девятый обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" арестован в Москве

По делу о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в подмосковном "Крокус Сити Холле" арестован уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад, сообщили 29 марта в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы.

В СИЗО Назримада определили до 22 мая. Он стал девятым по счету обвиняемым по делу о теракте.

Адвокат обвиняемого Маргарита Хорева заявила о частичном признании вины своим подзащитным. "Он частично признал вину, большего сказать не могу, с меня взята подписка о неразглашении", — транслирует ее слова ТАСС.

В ходе стрельбы в концертном зале в Красногорске погибли свыше 140 человек, еще почти 400 человек пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, сейчас в федеральных медучреждениях и в больницах Москвы и Подмосковья остаются 69 человек.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram