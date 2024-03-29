В весенне-летнюю навигацию Пулково возобновит рейсы по ряду направлений

Аэропорт Пулково предупредил в пятницу о переходе с 31 марта на весенне-летнюю навигацию. Для пассажиров это означает увеличение количества направлений, по которым будут выполняться перелеты.

"Из аэропорта Пулково возобновятся рейсы в Орск, Горно-Алтайск, Читу, Назрань и Советский. В летнем расписании вновь появятся Шанхай, Бодрум и Даламан, впервые — Гомель", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Также Пулково продолжит полетную программу в Наманган в Узбекистане и увеличит количество рейсов в Пекин до двух в неделю, в Фергану — до трех, в Чэнду и Тбилиси — до семи в неделю.

Всего в новом сезоне перелеты будут выполняться по 103 направлениям.

Ранее стало известно о выдаче комитетом по градостроительству и архитектуре градостроительных планов для второй очереди Пулково. Сам проект разделен на три фазы. Сперва обустроят посадочную галерею, а уже затем приступят к перрону для стоянки самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру